عاجل.. القوى العاملة تعلن عن وظائف فى 85 شركة خاصة برواتب كبيرة

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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص فى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير الجارى.

وذكرت الوزارة - فى بيان لها - أن فرص العمل متوفرة فى 13 محافظة، هى (القاهرة، الجيزة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، الدقهلية، والوادى الجديد)، فى التخصصات الاتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، محاسبين، مندوبين مبيعات، شؤون عاملين، مشرفين جودة، فنى سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، صيدلى، كيميائى، أفراد أمن بمواقع مميزة، كول سنتر، منسقين ميدانيين، مدرسين، ممرضين، كافة التخصصات الفندقية، مهن التفصيل والخياطة، فنيين، سائقين، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، مشرفين، موظفين استقبال، إداريين، سائقين، عمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.