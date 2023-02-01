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عاجل.. أول زيادة في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية

رفعت البنوك المصرية اسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم بقيمة وصلت إلى 2 قرشا في اول زيادة في سعره خلال تعاملات اليوم، وسط مسار صاعد للعملة الاجنبية مقابل الجنيه المصري.

 

أسعار الدولار ترتفع 2 قرشا بجميع البنوك اليوم:

 

ورفع مصر ابو ظبي الاسلامي اسعار الدولار اليوم إلى 30.20 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع،  وزد سعر الدولار كريدي أجريكول بنك وميد بنك  وبنك الكويت الوطني  والبنك المصري لتنمية الصادرات إلى 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار ببنكي الاهلي ومصر إلى 30.05 جنيه للشراء و30.15 جنيه للبيع.

 

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