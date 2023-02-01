علي المفتوحة.. تردد قناة ssc 2023 الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية في المغرب

قناة ssc قناة رياضية سعودية تختص ببث المباريات الحصرية على الهواء مباشرة سواء كانت محلية أو دولية، وتجدر الإشارة إلى أن قناة ssc هي واحدة من 9 قنوات تابعة للمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وقناة ssc. استطاعت القناة منذ إنشائها في عام 2021 أن تثبت قيمتها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الرياضي، سواء كان نقل المباريات أو الاستوديو التحليلي.

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات 2023

يمكن مشاهدة محتوى قناة ssc الرياضية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يلزم استخدام جهاز الريموت للتحكم عن بعد.

ثم القيام بالنقر على زر إعدادات ثم القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك النقر بعد ذلك على خيار التحديث اليدوى

ثم القيام بإدخال المعلومات الخاصة بالقناة وهي: التردد: 12418. استقطابها: أفقى. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: ¾.

وبالخطوة الأخيرة النقر على كلمة بحث ثم الأنتظار قليلًا وسوف يتم العثور على القناة.

ثم الضغط على كلمة حفظ وبذلك يمكن مشاهدة القناة والمحتوى الذى تقدمه في أي وقت.

برامج الرياضية المذاعة عبر قناة ssc

برنامج برا 18: يذاع البرنامج كل أسبوع، من الأحد إلى الخميس، ويقدمه المذيع اللامع عبد الرحمن الحميدي، ويناقش فيه كل ما يتعلق بمباريات الكرة السعودية.

برنامج راوندد اب: هو برنامج تحليلي يذاع بعد كل مباراة بالدوري السعودي. يذاع قبل المباراة وبعدها، ويقدم هذا البرنامج سلطان الغشيان.

برامج الفار: من أشهر برامج التحكيم، فهو برنامج رائع وأفضل من نوعه.