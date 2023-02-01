ماتش الأهلي وأوكلاند سيتي.. هنا تردد قناة ssc السعودية الناقلة لكأس العالم للأندية

تردد قنوات ssc sport نايل سات المجانية 2023، في الآونة الأخيرة، يبحث عدد من عشاق كرة القدم والمشجعين عن تردد قنوات ssc sport المجانية على نايل سات 2023 التي تنقل كأس العالم على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية مجانًا وبجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات. والقمر الصناعي عرب سات، حيث حصلت قناة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة كأس العالم للأندية مجانًا على شاشة قناتها، ومن المقرر أن تقام أول مباراة لكأس العالم للأندية غدًا الأربعاء 1 فبراير 2023 بين الأهلي المصري وفريق أوكلاند سيتي في تمام الساعة الثامنة مساءً. المغرب والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتستقبل المباراة عددا كبيرا من الجماهير للتعرف على الفريق الذي تأهل للدور الثاني من مونديال كأس العالم، لذلك نقدم لكم في الفقرة القادمة التردد الجديد للقناة 2023.

تردد قنوات ssc sport نايل سات

بدأ عدد كبير من الأشخاص مؤخرًا البحث عن تردد قنوات ssc المجانية الرياضية على نايل سات 2023 التي تحمل كأس العالم على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية HD، حتى تتمكن من متابعة مباريات المونديال القادمة للأندية الرائعة، وأقربها مباراة الغد بين النادي الأهلي المصري وأوكلاند كلوب سيتي في المغرب، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية الناقلة لكاس العالم

في سياق البحث عن تردد قنوات ssc sport 2023 المجانية النايل سات التي تحمل كأس العالم على مختلف الأقمار الصناعية، يمكنكم متابعة المباراة من خلال تثبيت التردد التالي:

اسم القناة: ssc السعودية الرياضية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc sport عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم الأولى غدًا الأربعاء 1 فبراير 2023 بين الأهلي المصري وفريق أوكلاند سيتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب. بالضبط الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على التراب المغربي وتحديدًا في ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.