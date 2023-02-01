الأرصاد السعودية تشكف تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة وعاصفة ترابية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، اليوم الثلاثاء، إن مدينة جدة ستتأثر خلال ساعات الليل من الثلاثاء / الأربعاء بانفجار كتلة هوائية أقل حرارة، مصحوبة بظهور أحوال جوية غير مستقرة وزيادة في الفرص من المطر.

من المتوقع أن تتأثر مدينة جدة ليل الثلاثاء / الأربعاء بظروف الطقس غير المستقرة، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب وتتساقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر، بشرط انخفاض فرص هطول الأمطار ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، مع بقاء الطقس غائم بشكل عام.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء بشكل كبير إلى نحو 25 درجة مئوية، مما يعني أنها ستنخفض بمقدار 5 درجات مئوية مقارنة بيوم الثلاثاء.

تستمر العواصف الرعدية الخفيفة إلى المعتدلة، ويصاحب الغبار المتصاعد رياح سطحية ومن المتوقع أن تهطل السيول على مكة المكرمة "العاصمة المقدسة رابغ والطائف والجموم والخفجي والنعيرية".

في غضون ذلك، ترصد صور الأقمار الصناعية تشكيل موجة من الغبار الكثيف تمتد من مركز منطقة المدينة المنورة شمالا باتجاه منطقة القصيم، حيث تقلل الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب الرياح القوية. تؤثر على المنطقة.

كما ترصد صور الأقمار الصناعية بداية انتشار الغبار في أجزاء متفرقة من منطقة حائل، مصحوبا بانخفاض محدود في مدى الرؤية الأفقية.

وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة إتباع تعليمات القيادة الآمنة على الطرق بسبب ضعف الرؤية الأفقية، كما يجدر تنبيه المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والعين إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية المعتادة في مثل هذه الظروف الجوية..

سيكون هناك تدفق للأمطار الغزيرة والبرد وتيارات سرعة تنازلية نشطة وانخفاض في الرؤية الأفقية وتكون العواصف الرعدية معتدلة إلى غزيرة غدا الاربعاء في منطقة حائل بمنطقة الغزالة بمنطقة الشنان ومعظم محافظات المنطقة ومنطقة القصيم وبريدة وعنيزة الراس ومعظم محافظات المنطقة. المنطقة الشرقية، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وفي المدينة المنورة في مناطق العيس وبدر وينبع والعلاء خيبر والمدينة المنورة وادي الفرع الحناكية.

وتساقطت الثلوج على مرتفعات تبوك "جبل اللوز والعلقان والظاهر".