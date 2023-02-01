الوطنية للإسكان تعلن عن بناء 80 ألف وحدة سكنية في الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إنشاء أكبر ضاحية سكنية جديدة في الرياض، ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام. ويهدف إلى بناء 80 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من 400 ألف نسمة.

تهدف الوطنية للإسكان إلى أن تصبح أكبر عرض عقاري في العاصمة الرياض ؛ امتدادًا لدعم ولي العهد وجهوده لمنظومة الإسكان لتحقيق أهداف برنامج الإسكان في رفع نسبة الملكية التي تجاوزت 60٪ عام 2020 لتصل إلى 70٪ عام 2030، ودعم أهداف المدينة الرياض لزيادة العرض العقاري.

ستقوم الوطنية للإسكان بتشييد 80 ألف وحدة سكنية في هذه المناطق، يأتي ذلك لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض.

المشاريع السكنية

ضاحية الفرسان: تأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

ضاحية خرام: تقع ضاحية خرام شمال العاصمة الرياض، وتأتي على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026.

صرح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، أن إطلاق مشاريع الضواحي يأتي امتدادًا لجهود الشركة في بناء مجتمعات حديثة نابضة بالحياة ذات طابع حضاري مميز، وتقديم حلول سكنية وتمويلية من خلال إجراءات سهلة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن خلال إطلاق الضاحيتين، يهدف "الإسكان الوطني" إلى دعم وزيادة العرض العقاري في المملكة بشكل عام وفي العاصمة الرياض بشكل خاص.