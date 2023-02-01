رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس رسميًا

يتطلع العديد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بعد اعتمادها من قبل المحافظين، ومن خلال هذا تقرير سنقدم لك كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمحافظة القاهرة

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رابطًا لموقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على موقعها الرسمي لإعلان النتيجة فور اعتمادها رسميًا من قبل محافظ القاهرة، مؤكدة حصول الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية. عندما يعلن مباشرة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الجاري، حسب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج الشهادات وتحويل الفصول للفصل الدراسي الأول 2022/2023، ووأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجري بشكل دوري، ورصدت بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء الطلاب أو المعلمين.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

كما قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتحديد خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للاستعلام عنها بمجرد اعتمادها بشكل رسمي، وهي على النحو التالي: