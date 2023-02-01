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بعد توقف شهادات الـ25%

عاجل| خاص لـ" الفجر" البنوك تدرس إصدار شهادات جديدة

الاقتصاد
بنكي الاهلي ومصر
بنكي الاهلي ومصر يخططان لطرح شهادات جديدة

كشفت مصادر في تصريحات لـ" الفجر"، أن بنوك الاهلي ومصر يدرسان طرح شهادات استثمارية جديدة بعد توقف شهادة الـ25%، على أن يكون  صرف العائد عليها شهريا.

 

وقالت المصادر خلال تصريحات لـ “ الفجر"،  إن الشهادة الجديدة ستصل نسبة الفائدة عليها إلى 20% يصرف شهريا  وذالك لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم شرائها بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها.

 

وكان بنكي الاهلي ومصر اعلنا أمس وقف اصدار شهادات الـ25% بعد أن حققت مستهدفتها وجمعت نحو 500 مليار جنيه خلال اقل من شهر على طرحها بالبنوك.

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عاجل| خاص لـ" الفجر" البنوك تدرس إصدار شهادات جديدة