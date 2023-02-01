عاجل| خاص لـ" الفجر" البنوك تدرس إصدار شهادات جديدة

بعد توقف شهادات الـ25%

كشفت مصادر في تصريحات لـ" الفجر"، أن بنوك الاهلي ومصر يدرسان طرح شهادات استثمارية جديدة بعد توقف شهادة الـ25%، على أن يكون صرف العائد عليها شهريا.

وقالت المصادر خلال تصريحات لـ “ الفجر"، إن الشهادة الجديدة ستصل نسبة الفائدة عليها إلى 20% يصرف شهريا وذالك لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم شرائها بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها.

وكان بنكي الاهلي ومصر اعلنا أمس وقف اصدار شهادات الـ25% بعد أن حققت مستهدفتها وجمعت نحو 500 مليار جنيه خلال اقل من شهر على طرحها بالبنوك.