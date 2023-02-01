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استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتيجة ثالثة إعدادي في القاهرة 2023، يبحث جميع الطلاب والطالبات في محافظة القاهرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وسيتم إعلان النتيجة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم تحميل الدرجات على بوابة نتائج التعليم، وسنتعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال هذا المقال.

نتيجة ثالثة إعدادي في القاهرة 2023

في الفترة الحالية يتزايد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة، حيث أجرى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق يناير. 18، 2023 واستمر حتى 25 من نفس الشهر، واكتمل الامتحان في جميع المواد، وانتهى الطلاب من الامتحانات الخميس الماضي، ويبحث الجميع، ذكورا وإناثا، عن النتائج، خاصة منذ الامتحانات اكتملت نهاية الأسبوع الماضي، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة خالد عبد الحكيم، الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق لامتحانات الشهادة الإعدادية أولا، وذلك بالترتيب للتأكد من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة ثالثة إعدادي 2023

جدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم معرفة النتائج من خلال الخطوات السابقة التي تم الإعلان عنها، وهي أسهل طريقة تقدمها الوزارة لتسهيل الوقت والجهد على الطلاب لمعرفة النتيجة المقرر ظهورها في الوسط الأسبوع الثاني من الإجازة، ويذكر أنه يمكن لجميع الطلاب الاستفسار، ويمكنك بسهولة الإبلاغ عن النتائج من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات وهي:

  • أولا قم بالدخول إلى موقع نتائج بوابة التعليم الأساسي.
  • ومن ثم يجب كتابة رقم الجلوس الخاص به.
  • بالاضافة إلى تحديد الإدارة التعليمية.
  • ومن ثم الضغط على كلمة عرض.
  • وفي الاخير يتم عرض النتيجة بالدرجات وكذلك المجموع الكلي.
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