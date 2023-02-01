عاجل.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها من المحافظ

ويزيد البحث عبر جوجل هذه الساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم المقعد بعد اعتمادها من قبل المحافظ قبل فترة وجيزة.

وافق محافظ القاهرة منذ فترة قصيرة على نتيجة الشهادة الإعدادية لمنتصف عام 2022 بنسبة نجاح 77.7٪.

وكشف بيان صادر عن المحافظة بخصوص نتيجة المرحلة الإعدادية أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 190334 طالبًا، منهم 185207 طالبًا، ونجاحهم 143.928 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

وفي سياق متصل، وافق محافظ القاهرة على نتيجة الاختبارات الإعدادية لفئة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2٪. كما وافق المحافظ على نتيجة الامتحانات الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 84٪، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2٪، بالإضافة إلى الموافقة على نتيجة الامتحانات المهنية الإعدادية بنجاح بمعدل 60.2٪. ونتيجة الامتحانات الرياضية الاعدادية بنسبة نجاح 53٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم

وعن رابط النتيجة، فأعلنه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

واختتم طلاب الإعدادية يوم الخميس 26 يناير الماضي، امتحاناتهم، والتي من المقرر إعلان نتيجتها غدا في محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة بالرقم القومي

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة بالرقم القومى ورقم الجلوس أيضا من خلال المدرسة فور ظهورها أو من خلال بوابة محافظة القاهرة أ أو مديرية التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وفور ظهورها غدا، نقدم خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة كما يلي:

أولا: يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال الضغط هنا،أو والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنا .

ثانيا: النقر على نتائج الشهادات ثم النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية

ثالثا: يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر على الفور.

نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول

يهتم الكثيرون في الوقت الحالي بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول والتي لم تظهر بعد وستظهر غدًا بعد موافقتها اليوم، لكن مديرية التربية والتعليم ومحافظة القاهرة خصصت رابطًا مخصصًا لها للحصول على النتيجة كما ذكرنا أعلاه.