تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي وفدًا من جمعية الشعوب الأوراسية

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدًا من جمعية الشعوب الأوراسية برئاسة أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، يضم عدد من الأكاديميين ورؤساء الجامعات، والمنظمات الروسية المعنية بالشأن الأوراسي، وبرلمانيين.

ورحبت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالوفد، وتحدثت عن تجربة التنسيقية ودورها وتمثيلها فى المجالس النيابية، كما أكدت على عمق العلاقات المصرية الروسية التاريخية الممتدة على المستوى الحكومي والشعبي.

وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر وروسيا تجمعهم علاقات متميزة للغاية تاريخيا وشعبيا، مستطردًا: "ولاشك أننا نلتقي في وقت عصيب بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحًا أن الموقف المصري كان واضحًا وسبق وأعلنته مصر بشكل صريح في الأمم المتحدة، حينما رفضت إزدواجية المعايير في استخدام سلاح العقوبات.

فيما، قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نحرص دائما على حضور اجتماعات برلمان الشباب الأوراسي عبر zoom، ومازلنا ضيف شرف في المكتب التنفيذي لهذا البرلمان".

ولفت القط إلى أن لقاء وزيرى الخارجية المصري سامح شكري، والروسي سيرجى لافروف، أكد على توافق العلاقات الثنائية، وتفعيل الخطوات التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أعلنها فى وقت سابق الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وأشار النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أهمية التوسع في حركة الترجمة بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية دور القوى الناعمة في العلاقات بين الشعوب.

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية أندريه بيليانينوف، إن الشباب لهم دور هام جدًا في بناء بلدانهم، مستطردًا : "تمثلون دولة لها تاريخ وحضارة عظيمة، وتعبرون عن شباب سياسي له دور حقيقي في المجتمع".

وشرح الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية أندريه بيليانينوف، دور الجمعية، موضحا أنها منظمة شعبية وليست سياسية.

كما تطرق اللقاء للحديث عن التعاون في عدة مجالات؛ التعليمية والثقافية والصحية، وأهمية التنسيق فيما بينهم في هذه الملفات خاصة التعليمية والثقافية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية فكرة التعاون الثقافي بين الطلبة المصريين والروس.

وفي نهاية اللقاء، أهدت جمعية الشعوب الأوراسية عددًا من المطبوعات الثقافية المترجمة لمكتبة التنسيقية.

كما قدم النائب طارق الخولي، درع التنسقية لرئيس الوفد أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية.

شارك في اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب محمود القط - عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مارسيل سمير - عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي - عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي - عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال عضو - مجلس الشيوخ، وأنور إسماعيل، ومينا كرم، وفريدة محمد - أعضاء التنسيقية.