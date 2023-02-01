حالة الطقس اليوم.. هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بحبات البرد بالإسكندرية (تفاصيل)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأول من فبراير في الإسكندرية، حيث يسودها عدم استقرار وتقلبات جوية، فضلا عن انخفاض في السحب وتعرض الإسكندرية للبرد الشديد.

اليوم ذروة حالة عدم الإستقرار الجوي

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد تبين أن اليوم يشهد عدم استقرار في حالة الطقس؛ حيث تزداد سرعة هبات الرياح بشكل كبير وسط زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل، فضلا عن زيادة فرص سقوط الأمطار التي تصل إلى حد الرعدية ويصاحبها حبات البرد على بعض المناطق.

حالة الطقس في المحافظات

ومن جهتها، كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في المحافظات، حيث تشهد البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يشهد الطقس برودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون شديد البرودة على جنوب البلاد.

وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم أهم النقاط:

1- تقع الإسكندرية حت تأثير السحب الرعدية الممطرة، حيث يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة تغزر أحيانا.

2- تستمر فرص سقوط الأمطار خلال فترات الليل حتى غد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

3- تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط

4- اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من (٤.٥:٣) متر.

5- فرص سقوط الأمطار المتوسطة والتى تصل إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

7- تكون غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على محافظات (الإسكندرية- كفر الشيخ- البحيرة- بورسعيد-دمياط).

8- تصل الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى.

نصائح الأرصاد الجوية

غلق النوافذ جيدًا لتجنب دخول الأتربة

يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

الحذر أثناء السير من تساقط أي أجسام صلبة قد تسقط من المباني

القيادة بهدوء والتأكد من سلامة السيارة ومصابيح الإنارة