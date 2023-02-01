ads

برقم الجلوس.. رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023 نتائج الثانوية العامة في الاردن

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، حيث قد أفادت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن نتيجة نتائج التوجيهي التكميلية في الأردن لهذا العام تقترب، تمهيدًا لقبول الطلاب في الجامعات للعام الجديد، حيث تحدد هذه المرحلة دخول الطلاب إلى الجامعة حول الاستفسار عن النتيجة وسنعرض لكم في هذا المقال رابط الاستفسار عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 

نعرض لكم رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث سيتم عرض النتائج على الموقع فور ظهورها في المحافظات المختلفة وذلك للحد من الازدحام في المدارس وسنعرض لكم رابط الاستعلام من خلال الجلوس الرقم الموضح في النقاط التالية.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 

  • أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهو الموقع الرسمي للوزارة موضح كالاتي.
  • يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول على موقع الوزارة من خلال الاسم والرقم السري.
  • وبعد الدخول على الصفحة الرسمية يتم الدخول على بوابة نتائج الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣.
  • يختار الطالب بعد ذلك التخصص المسجل به سواء كان قسم علمي أو أدبي.
  • يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الاسم ورقم الجلوس،ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فقط.

نتيجة التوجيهي بالأردن ٢٠٢٣

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتائج الثانوية العامة في الأردن بفارغ الصبر، حيث يسيطر القلق والتوتر على الطلاب، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد النتيجة يقترب في الأيام المقبلة، وأن النتيجة سيتم رفعه على الموقع فور الإعلان عنه حسب كل محافظة حيث أن هذه المرحلة مهمة كبيرة في حياة كل طالب وطالبة ومصيره التعليمي من حيث دخوله الجامعة مما يمثل خطوة مهمة وجديدة المرحلة في الحياة التعليمية للطلاب. كما أكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي نتائج أخرى يتم الإعلان عنها على مواقع أخرى غير الموقع الرسمي للوزارة.


 

نتائج التوجيهي 2023 التكميلي الاردن رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن موعد نتائج توجيهي التكميلي في الأردن نتائج التوجيهي التكميلي في الاردن نتائج التوجيهي الأردن 2023 tawjihi رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي الأردن

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة في آخر ساعات الميركاتو الشتوي

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب الزمالك بعد جلسة أمير توفيق وحسام غالي

في آخر لحظات الميركاتو.. الأهلي يُقيد صفقة جديدة