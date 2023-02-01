برقم الجلوس.. رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023 نتائج الثانوية العامة في الاردن

نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، حيث قد أفادت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن نتيجة نتائج التوجيهي التكميلية في الأردن لهذا العام تقترب، تمهيدًا لقبول الطلاب في الجامعات للعام الجديد، حيث تحدد هذه المرحلة دخول الطلاب إلى الجامعة حول الاستفسار عن النتيجة وسنعرض لكم في هذا المقال رابط الاستفسار عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن

نعرض لكم رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث سيتم عرض النتائج على الموقع فور ظهورها في المحافظات المختلفة وذلك للحد من الازدحام في المدارس وسنعرض لكم رابط الاستعلام من خلال الجلوس الرقم الموضح في النقاط التالية.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023

أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهو الموقع الرسمي للوزارة موضح كالاتي.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول على موقع الوزارة من خلال الاسم والرقم السري.

وبعد الدخول على الصفحة الرسمية يتم الدخول على بوابة نتائج الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣.

يختار الطالب بعد ذلك التخصص المسجل به سواء كان قسم علمي أو أدبي.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الاسم ورقم الجلوس،ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فقط.

نتيجة التوجيهي بالأردن ٢٠٢٣

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتائج الثانوية العامة في الأردن بفارغ الصبر، حيث يسيطر القلق والتوتر على الطلاب، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد النتيجة يقترب في الأيام المقبلة، وأن النتيجة سيتم رفعه على الموقع فور الإعلان عنه حسب كل محافظة حيث أن هذه المرحلة مهمة كبيرة في حياة كل طالب وطالبة ومصيره التعليمي من حيث دخوله الجامعة مما يمثل خطوة مهمة وجديدة المرحلة في الحياة التعليمية للطلاب. كما أكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي نتائج أخرى يتم الإعلان عنها على مواقع أخرى غير الموقع الرسمي للوزارة.



