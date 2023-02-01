نوة الكرم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بخصوص الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء الأول من فبراير لعام 2023، بخصوص الطقس في الإسكندرية، حيث شهدت منطقة المنتزة شرق محافظة الإسكندرية، منذ قليل، هطول امطار غزيرة اليوم.

وتتعرض المحافظة للأمطار والتقلبات الجوية بسبب نوة الكرم، حيث تسبب موجة من الطقس السيئ والأمطار والرياح، مما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس والامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة اليوم، مع الانحفاض في درجات الحرارة.

وتعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60 % تقريبًا.

حالة الطقس في الإسكندرية الآن

ووفقا لبيان الأرصاد تبين أن الأمطار تصبح بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق الداخلية والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الأمطار على مدن القناة وأيضا جنوب محافظات الوجه البحري، وتمتد إلى محافظة القاهرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم سيكون باردا خلال أوقات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

الطقس اليوم في القاهرة

تشهد الحرارة انخفاضا كبيرا، لتصل إلى 9 درجات اليوم على القاهرة الكبرى، مع نشاط في حركة الرياح الغربية التي تزيد الإحساس بانخفاض شديد في درجات الحرارة وبرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى21 والصغرى 6 درجات.