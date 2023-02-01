خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

مع نهاية شهر يناير تتزايد رغبة المواطنين المستفيدين من إيصال الغاز الطبيعي إلى منازلهم للاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023، بالإضافة إلى تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير والتي وفرت الشركة العديد من الطرق الالكترونية للتسجيل لتسهيل المواطنين وخاصة لمن لا يرغبون في انتظار محصلي الشركة لتجنب انقطاع الخدمة أو فرض غرامات عليهم.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023

رابط وخطوات وموعد الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد سداد فاتورة الغاز يناير 2023

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، والاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر كانون الثاني (يناير) 2023، الأحد الماضي، وستستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، بعدة طرق، سواء لشركتي "بتروتريد" أو "ناتجاس". ومع ذلك، سمحت الشركة بالدفع بعد الفترة في نفس الشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وأتاحت شركة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يناير 2023، من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الضغط هنا.

اختيار المنطقة السكنية.

إدخال رقم اليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو بالرقم القومي وسدادها أيضًا من خلال تطبيق بتروتريد على الهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس يناير 2023

وفيما يخص الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس لشهر يناير 2023، فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال موقع الشركة كالتالي:

- الدخول على موقع الشركة من خلال الضغط هنا.

- اختيار المحافظة والمنطقة.

- إدخال بيانات القطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والتي تكون مدونة على العداد، وفي الفواتير القديمة.

- إدخال رقم العداد.

- ضغط على «استعراض الفواتير»، لمعرفة قيمة الفاتورة.

- اضغط على إدخال قراءة الغاز في حالة الرغبة في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

طرق سداد فاتورة الغاز في شركتي «بتروتريد» و«ناتجاس»

ووفرت شركات الغاز العديد من الطرق السهلة من أجل سداد فاتورة الغاز وهي:

- السداد الإلكتروني من خلال موقع الشركة.

- السداد من خلال تطبيق «بيتروميتر».

- من خلال خدمات فوري، أو مصاري، أو ممكن، أو ضامن، أو خدماتي، أو أمان، أو BEE.

- السداد من خلال فودافون كاش.

- السداد من خلال BM WALLET.

- انتظار محصل الشركة حتى يمر على المنازل.