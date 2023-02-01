تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

ينتظر عشاق الجولة الساحرة انطلاق مباريات النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المغرب في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير من نفس الشهر، والتي سيشارك فيها النادي الأهلي للمباراة الثالثة. مرة على التوالي والثامنة في تاريخها.

يستضيف المغرب بطولة كأس العالم للأندية التي تقام غدا الأربعاء 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر، وسيستضيف ملعب ابن بطوط بطنجة المباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي.

يقطع النادي الأهلي الشريط الخاص بمسابقة كأس العالم للأندية 2023 ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندية المقرر إقامتها غدا الأربعاء المقبل 1 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مشاركات الاهلي في كاس العالم للأندية 2023

الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد مشاركته في النسخة الأخيرة من مونديال الإمارات، نجح في الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة. في تاريخه، ولم يصل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية حتى الآن طوال تاريخه.

ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وفق لوائح المونديال، والتي تنص على عدم مشاركة فريقين من دولة واحدة، بعد أن حل في المركز الثاني لفريق الوداد المنظم للبطولة، في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية على نايل سات وعرب سات

تُذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 في عامها الجديد عبر قناة فوكس سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عربسات، وتضم مجموعة قنوات فوكس سبورتس ثلاث قنوات (فوكس سبورت 1، فوكس سبورت 2، فوكس الرياضة 3).

تردد قناة فوكس سبورت 1 الناقلة لمباريات كأس العالم 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة فوكس سبورت 2 الناقلة لمباريات كأس العالم 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

أعلنت قنوات السعودية الرياضية السعودية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي النايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عربسات، وأعلنت القنوات الرياضية المغربية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر نايل سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي



- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر عرب سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي



- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: العرب سات

-التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 3/4