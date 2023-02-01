قناة مغربية.. مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية بث مباشر على النايل سات

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بطل أستراليا في كأس العالم للأندية بتوقيت مصر، والقنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية على النايل سات في المغرب 2023،..سيطرت على محركات البحث «جوجل» من عشاق كرة القدم

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند في كاس العالم للأندية والقنوات الناقلة للمباراة والتي حصلت على حقوق بث مباشر مباريات البطولة، والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي لخوض المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كاس العالم للاندية 2023

1- قناة السعودية الرياضية SSC أعلنت عن حقوقها في بث مباشر مباريات الأهلي كأس العالم للأندية 2023، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترددها كالاتي:

القمر الصناعي: نايل سات على تردد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

2- التلفزيون الأرضي بدولة المغرب المستضيفة للبطوله، له حق طبقا للائحة الاتحاد الدولي إذاعة كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 على تردد الآتي:

قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات على تردد:12383

الاستقطاب: رأسي ومعدل الترميز: 27500

3- مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبرمنصة شاهد 2023.

فوجئ المشتركين في منصة شاهد نت، بعرض مباراة وأوكلاند سيتي، وبعد أن حصلت على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، بالاشتراك حصري مع قناة السعودية الفضائية SSC SPORTS.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية بتوقيت مصر

تفتتح بطولة كأس العالم للاندية في المغرب 2023، بمواجهة بين مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بطل أستراليا، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مولاي عبدالله بمدينة مدينة الرباط بدولة.

ميعاد مباراة الأهلي القادمة

بعكس بطولة كأس العالم الماضية يبدأ النادي الأهلي مباراة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بدولة المغرب بالدور التمهيدي، بعد أن كان يبدأ المارد الأحمر البطولة من الجولة الثانية، لإنه كان حامل اللقب الأفريقي، أما في تلك النسخة يشارك الأهلي بصفته ممثل فقط لقارة إفريقيا، بعد إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب.

في حالة فوز النادي الأهلي على فريق أوكلاند سيتي، سيواجه في الجولة التالية فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، وعلي أن يقابل الفائز في تلك الجولة فريق ريال مدريد، في مباراة نصف نهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة مباريات كأس العالم للأندية على النايل سات

الفرق العربية الآخري المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية 2023 بدولة المغرب، سيواجهة فريق الهلال السعودي مع نادي الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة، ومن المنتظر إقامتها يوم السبت 4 فبراير المقبل، على أن يواجهة النادي الفائز مع فريق فلامينجو البرازيلي في الدور النصف النهائي للبطولة كأس العالم للاندية بدولة المغرب 2023.



مران الأهلي قبل السفر إلى كأس العالم للأندية - صورة أرشيفية

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

استعدادا لمواجهة النادي الأهلي فريق أوكلاند، مساء اليوم الأبعاء ختتم تدريباته على ملعب «سانية الرمل» في أستاد تطوان بدولة المغرب، وعقد المدير الفني مارسيل كولر اجتماعا مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم ظهر أمس الثلاثاء، لمراجعة التعليمات الفنية قبل انطلاق المباراة.

قام كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس المرمي، واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، على التدريب وعلى تسديد ركلات الترجيح بعد انتهاء فقرات المران الجماعي.

تشكيل الأهلي أمام مباراة وأوكلاند استراليا في مباراة كاس العالم للأندية

من المتوقع أن يدفع مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في مباراة الأهلي مع فريق وأوكلاند في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وفي الوسط الدفع بعمرو السولية وآليو ديان ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم يتم الدفع بالثلاثي محمد شريف وأحمد عبدالقادر وكهربا.