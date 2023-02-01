يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر 01-02-2023 كأس العالم للأندية
يبحث الكثيرون اليوم الأربعاء عن موعد مباراة الأهلي أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، وتوقيت المباراة، والقنوات التي تنقلها، وكافة تفاصيل هذه المباراة المهمة والمتوقعة.
قطع الأهلي، مساء الأربعاء، شريط مباريات كأس العالم للأندية 2023 في نسختها الحالية بالمغرب، التي تشهد مشاركة مجموعة من أقوى أندية العالم.
المشاركة الحالية تحمل الرقم 8 للنادي الأهلي في مونديال الأندية الثالثة على التوالي.
واحتضن الأهلي المجد بكأس العالم للأندية خلال آخر مشاركتين له بالبطولة، بعدما حل في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في قطر ثم الإمارات.
في السطور التالية نتعرف على كل ما يتعلق بمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي من حيث موعد المباراة، وقنوات الإرسال، والتشكيل المتوقع، والملعب الذي تقام عليه مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي وكافة التفاصيل حول هذه المواجهة المرتقبة في كأس العالم للأندية.
موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
تنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ملعب مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على أرض ملعب استاد طنجة الدولي والذي يتسع لـ 45 ألف متفرج.
حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي عن إسناد مباراة الأهلي ضد أوكلاند، إلى الحكم الصيني ما نينج، ويعاونه مواطنيه الصينين: في زو وشينج زهانج، إلى جانب الروماني اشتفان كوفاتش، كحم رابع.
فيما سيكون على تقنية الفار 4 حكام من إسبانيا، الصين، أوروجواي والمكسيك.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
تقوم 3 قنوات بنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. وهي:
Arryadia TNT HD
SSC1 HD
Shahid VIP
معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
هشام فرج عبر الرياضية المغربية
عيسى الحربين عبر الرياضية السعودية
تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
وفقا للمران الأخير للنادي الأهلي في الساعات الماضية ينتظر أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة أوكلاند سيتي بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.
في خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي.
خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا / محمد شريف وحسين الشحات.