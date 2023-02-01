تعرف علي أماكن تواجد القوافل الطبية بالدقهلية خلال شهر فبراير الجاري

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة وأماكن توزيع القوافل الطبية المجانية، بقري مراكز محافظة الدقهلية،خلال شهر فبراير الجاري 2023، والتي ستشمل قري بثلاثة مراكز بنطاق المحافظة.

خطة مديرية الصحة للقوافل علي مدار شهر فبراير 2023 تبدأ من مركز ميت غمر

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية المجانية،خلال شهر فبراير، ستبدأ من قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، وتستمر لمدة يومي الخماس والسادس من الشهر

يليهما قرية “كفر الشيخ هلال”، بذات المركز علي مدار يومين وتبدأ من اليوم الثامن وتستمر ليوم التاسع من ذات الشهر.

ثلاثة قري مركز بلقاس

وتنتقل القوافل إلى مركز بلقاس بقرية “49 الدرافيل” ، في يومي الثاني والثالث عشر من الشهر، تليها قرية “بصا”ر بذات المركز وعلي مدار يومين تبدأ بيوم التاسع عشر، وتستمر إلى العشرين من الشهر، تليهما قرية “جاليا” بذات المركز علي مدار يومين، وتبدأ بيوم الثاني والعشرين من الشهر، وتستمر إلى الثالث والعشرين من نفس الشهر.

مركز شربين

تنتقل بعدها القوافل إلى مركز شربين بقرية “نشأة النصر ” وعلي مدار يومين هما السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر فيبراير، وتختم بها قوافل شهر فبراير الطبية لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية.

تأتي القوافل في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية والطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية