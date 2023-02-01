ads

تعرف علي أماكن تواجد القوافل الطبية بالدقهلية خلال شهر فبراير الجاري


أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة وأماكن توزيع القوافل الطبية المجانية، بقري  مراكز محافظة الدقهلية،خلال شهر فبراير الجاري 2023، والتي ستشمل قري بثلاثة مراكز بنطاق المحافظة. 

خطة مديرية الصحة للقوافل علي مدار شهر فبراير 2023 تبدأ من مركز ميت غمر 

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية المجانية،خلال شهر فبراير، ستبدأ من قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، وتستمر لمدة يومي الخماس والسادس من الشهر 

يليهما قرية “كفر الشيخ هلال”، بذات المركز علي مدار يومين وتبدأ من اليوم الثامن وتستمر ليوم التاسع من ذات الشهر.

ثلاثة قري مركز بلقاس 

وتنتقل القوافل إلى مركز بلقاس بقرية “49 الدرافيل”  ، في يومي الثاني والثالث عشر من الشهر، تليها قرية “بصا”ر بذات المركز وعلي مدار يومين تبدأ بيوم التاسع عشر،  وتستمر إلى العشرين من الشهر، تليهما قرية “جاليا” بذات المركز علي مدار يومين، وتبدأ بيوم الثاني والعشرين من الشهر،  وتستمر إلى الثالث والعشرين من نفس الشهر. 

مركز شربين

تنتقل بعدها القوافل إلى مركز شربين بقرية “نشأة النصر ” وعلي مدار يومين هما السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر فيبراير، وتختم بها قوافل شهر فبراير الطبية لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية.

تأتي القوافل في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية والطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية

اخبار صحة الدقهلية أماكن القوافل الطبية إدارة الطب الوقائي الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اخبار محافظة الدقهلية مركز بلقاس مركز ميت غمر مركز شربين

مواد متعلقة

اللواء هشام آمنة: مشروعك نفذ أكثر من 203 ألف مشروع،، ووفر 2.3 مليون فرصة عمل

عاجل| الحكومة تصدر 6 قرارات جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة في آخر ساعات الميركاتو الشتوي

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب الزمالك بعد جلسة أمير توفيق وحسام غالي

في آخر لحظات الميركاتو.. الأهلي يُقيد صفقة جديدة