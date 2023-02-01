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«الصحة» تطلق 163 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الجاري ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أخبار مصر
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 163 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

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توجيه القوافل الطبيبة للمحافظات الحدودية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وأي أمراض معدية.

القوافل الطبية تضم كافة التخصصات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

مدة عمل القوافل الطبية في المحافظات 

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة أسوان، و8 أخرين بمحافظة أسيوط، و6 بمحافظة الأسكندرية، و4 بمحافظة الاسماعيلية، و3 بمحافظة الأقصر، و8 بمحافظة البحر الأحمر، بجانب 8 قوافل أخرى بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

عدد القوافل الطبية المقرر إطلاقها في المحافظات

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل قرية أو منطقة أو مركز داخل المحافظة، مشيرًا إلى إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة الجيزة، و6 قوافل بمحافظة الدقهلية، وقافلتين بمحافظة السويس، و6 قوافل بمحافظة الشرقية، و10 بمحافظة الغربية، و4 بمحافظة الفيوم، و7 بمحافظة القاهرة، و8 بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية شاملة بمحافظة المنوفية، و6 آخرين بمحافظة المنيا.

وتابع «حسنين» أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى بمحافظة الوادي الجديد، و8 قوافل بمحافظة بني سويف، و6 قوافل بمحافظة جنوب سيناء، و7 بمحافظة دمياط، و8 قوافل طبية بمحافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمحافظة قنا، و4 بمحافظة كفر الشيخ، وأخيرًا سيتم إطلاق 9 قوافل بمحافظة مطروح.

رابط مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
http://www.facebook.com/egypt.mohp

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