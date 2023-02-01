نزل الآن.. تردد قناة ssc 2023 الناقلة لـ مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب والأهلي اليوم

قناة ssc هي قناة رياضية سعودية متخصصة في البث المباشر للفعاليات المحلية أو الدولية الحصرية، وتجدر الإشارة إلى أن قناة ssc هي واحدة من 9 قنوات تنتمي إلى مجالات مختلفة في المملكة العربية السعودية، وقد تمكنت قناة ssc من إثبات نفسها منذ إنشائها في عام 2021 قيمة في هذا المجال، لا سيما من حيث المحتوى الرياضي، سواء كانت مباراة نقل أو استوديو تحليل.

استقبال تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات 2023

التردد: 12418.

استقطابها: أفقى.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم البرامج الرياضية المذاعة عبر قناة ssc

برنامج برا الـ ـ18: البرنامج يذاع في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ويقدمه المذيع المتألق عبد الرحمن الحميدي ويناقش فيه كل ما يتعلق بالمباريات السعودية الخاصة بكرة القدم.

برنامج راوند أب: وهو عبارة عن برنامج تحليلي يذاع عقب كل مباراة خاصة بالدوري السعودي، ويذاع قبل المباراة وبعدها ويقدم هذا البرنامج سلطان الغشيان.

برامج الفار: وهو من أحد أشهر البرامج التحكيمية فهو برنامج متألق والأفضل من نوعه، كما إنه متخصص فى تحديد أبرز اللقطات فى المباريات ويقدمه المذيع فهد المرداسي.

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