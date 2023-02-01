بتكلفة إجمالية 83 مليون جنيه.. الدقهلية تتسلم الدفعة الثالثة من معدات النظافة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء تسليم الدفعه الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 6 معدات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، سيتم توزيعهم علي مراكز (حي شرق، المطرية، السنبلاوين، وشربين).

محافظة الدقهلية يتسلم الدفعة الثالثة من معدات النظافة

الخطة الاستثمارية لتطوير منظومة النظافة بالدقهلية

وأشار " المحافظ " إلى أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في الحصول علي معدات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية ومدير المركبات أثناء تسلم معدات النظافة

كما أشار " مختار" إلى أنه تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

65 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون توزع علي مراكز الدقهلية

وقال " المحافظ " أن اجمالي معدات الخطة هذا العام 65 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه سيتم توزيعهم علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تم توريد 32 معده حتي الآن ومتبقي 33 معده، مشيرًا إلي إنه يتم متابعة توريد باقي المعدات وفقا للتعاقد المشار الية مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية..

محافظ الدقهلية ومدير المركبات أثناء تسلم الدفعة الثالثة من معدات النظافة

وأكد " مختار " علي أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه "المحافظ " بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة..

حضر التسليم المهندس خالد جلال مدير عام ادارة المركبات والصيانة، والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينه السنبلاوين والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين..