القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.. وتردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي

قنوات لمشاهدة كأس العالم للأندية 2023 قمنا بإدراج لك القنوات التي ستعرض جميع المباريات حيث يبحث الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم عن القنوات لمشاهدة مونديال الأندية حيث تنطلق غدا. يلعب في المباراة الافتتاحية للدور الأول ضد أوكلاند سيتي يوم الأربعاء 1 فبراير.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

فازت القناة الرياضية المغربية بحقوق البث على المحطة التلفزيونية الرسمية للدولة المضيفة لكأس العالم للأندية 2023، وسيتم بث جميع المباريات على شاشاتها الأرضية على الأقل.

أما بالنسبة للبث الفضائي، فلم يتم الإعلان بعد عن قنوات الاستقبال من البحر إلى الخليج في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.

تردد قناة ssc sports 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

ومن أبرز هذه القنوات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في البلد الشقيق المغرب، وينتظر المشجعون في جميع أنحاء العالم إصدار نسخة جديدة من كأس العالم للأندية التي ستقام في 1 فبراير. عقدت من 11 إلى 11.