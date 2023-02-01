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القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.. وتردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي

الفجر الرياضي
القنوات الناقلة لكأس
القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

قنوات لمشاهدة كأس العالم للأندية 2023 قمنا بإدراج لك القنوات التي ستعرض جميع المباريات حيث يبحث الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم عن القنوات لمشاهدة مونديال الأندية حيث تنطلق غدا. يلعب في المباراة الافتتاحية للدور الأول ضد أوكلاند سيتي يوم الأربعاء 1 فبراير.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

فازت القناة الرياضية المغربية بحقوق البث على المحطة التلفزيونية الرسمية للدولة المضيفة لكأس العالم للأندية 2023، وسيتم بث جميع المباريات على شاشاتها الأرضية على الأقل.

أما بالنسبة للبث الفضائي، فلم يتم الإعلان بعد عن قنوات الاستقبال من البحر إلى الخليج في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.

تردد قناة ssc sports 1

  • قمر صناعي: نايل سات
  • التردد: 12523
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: 5/6

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

ومن أبرز هذه القنوات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في البلد الشقيق المغرب، وينتظر المشجعون في جميع أنحاء العالم إصدار نسخة جديدة من كأس العالم للأندية التي ستقام في 1 فبراير. عقدت من 11 إلى 11.

  • قناة ssc السعودية، على تردد 12418، معامل تصحيح الخطأ: 3/4  الاستقطاب: أفقي، لكنها ستنقل على الباقة المشفرة للقناة
  • قناة المغربية الرياضية TNT 2023 على النايل سات تردد 11157 وتردد 11476 عمودي معدل الترميز 27500.
  • قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000
  • قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500
  • قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500
  • قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900
  • قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500
  • قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000
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