رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

تستعد محافظة القاهرة لنشر نتائج الفصل الدراسي الأول لشهادة الدراسات التأسيسية للعام الدراسي 2022-2023. في الأسطر القليلة المقبلة، تذكر "المصري اليوم" الارتباط بنتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة القاهرة.

مع اقتراب الإعلان الرسمي، ونتائج الفصل الدراسي الأول من شهادة الثانوية العامة 2023، ونتائج الفصل الأول من شهادة الثانوية العامة، زاد حجم البحث على Google.

قال أيمن موسى، رئيس إدارة التعليم بالقاهرة، إنه سيتمكن الطلاب غدًا الخميس من إدخال أرقام مقاعدهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة لاستلام نتائج الشهادات الخاصة بهم.

هناك طريقة أخرى للحصول على نتائج الشهادة الأولية وهي الاتصال على 0900 0100 من أي خط أرضي أو 5757 من أي هاتف محمول. يمكنك الآن أيضًا الحصول على نتائج من خلال مكبرات الصوت الآلية على موقع محافظة القاهرة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٧٧.٧%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٣٣٤ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٥٢٠٧ طلاب وطالبات، ونجح ١٤٣٩٢٨ طالبتا وطالبة.

نتيجة ثالثة إعدادي 2023

جدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم معرفة النتائج من خلال الخطوات السابقة التي تم الإعلان عنها، وهي أسهل طريقة تقدمها الوزارة لتسهيل الوقت والجهد على الطلاب لمعرفة النتيجة المقرر ظهورها في الوسط الأسبوع الثاني من الإجازة، ويذكر أنه يمكن لجميع الطلاب الاستفسار، ويمكنك بسهولة الإبلاغ عن النتائج من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات وهي: