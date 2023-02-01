رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. نتيجتك نت

تستعد محافظة القاهرة لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023. في السطور التالية تستعرض "بوابة الفجر" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة القاهرة.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالقاهرة

سيتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية يوم غد الخميس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عن طريق إدخال رقم المقعد، حسب أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول بالضغط هنا.

هناك طريقة أخرى للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاتصال على 09000100 من أي خط أرضي أو 5757 من أي هاتف محمول. يمكنك أيضًا الحصول على النتيجة الآن من السماعة الآلية على موقع محافظة القاهرة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

وافق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 77.7٪.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبًا وطالبة، حضر منهم 185207 طالبًا وطالبة، ونجح 143.928 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أكد في تصريحات سابقة له، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام 2023، أي الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم.