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الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بالاسم

تمت إضافة هذه الأوقات إلى نتائج بحث Google عن الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، المصحوبة برقم الجلوس، بعد موافقة المحافظ منذ وقت ليس ببعيد.

وقبل قليل، اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2022  ” بنسبة نجاح   وصلت إلى 77.7 %.

وكشف بيان صادر عن المحافظة بخصوص نتيجة الإعدادية أن عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة، حضر منهم  185207 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

وفي سياق متصل وافق محافظ القاهرة على نتائج الامتحان التحضيري لفئة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2٪. كما وافق رئيس مجلس الوزراء على نسبة النجاح للاختبار التحضيري للمكفوفين. 84٪، 93.2٪ من درجات المدارس الدولية، 60.2٪ من نتائج الاختبارات المهنية الإعدادية، و53٪ من نتائج امتحان الإعداد الرياضي.

كثير من الناس مهتمون حاليًا بنتائج الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة والتي لم تتوفر بعد وستظهر غدًا بعد الموافقة عليها اليوم، لكن وزارة التعليم ومحافظة القاهرة خصصت رابطًا مخصصًا للحصول على النتائج كما هو مذكور أعلاه.

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جدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم معرفة النتائج من خلال الخطوات السابقة التي تم الإعلان عنها، وهي أسهل طريقة تقدمها الوزارة لتسهيل الوقت والجهد على الطلاب لمعرفة النتيجة المقرر ظهورها في الوسط الأسبوع الثاني من الإجازة، ويذكر أنه يمكن لجميع الطلاب الاستفسار، ويمكنك بسهولة الإبلاغ عن النتائج من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات وهي:

  • أولا قم بالدخول إلى موقع نتائج بوابة التعليم الأساسي.
  • ومن ثم يجب كتابة رقم الجلوس الخاص به.
  • بالاضافة إلى تحديد الإدارة التعليمية.
  • ومن ثم الضغط على كلمة عرض.
  • وفي الاخير يتم عرض النتيجة بالدرجات وكذلك المجموع الكلي.
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