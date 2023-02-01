الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تمت إضافة هذه الأوقات إلى نتائج بحث Google عن الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، المصحوبة برقم الجلوس، بعد موافقة المحافظ منذ وقت ليس ببعيد.

وقبل قليل، اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2022 ” بنسبة نجاح وصلت إلى 77.7 %.

وكشف بيان صادر عن المحافظة بخصوص نتيجة الإعدادية أن عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة، حضر منهم 185207 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

وفي سياق متصل وافق محافظ القاهرة على نتائج الامتحان التحضيري لفئة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2٪. كما وافق رئيس مجلس الوزراء على نسبة النجاح للاختبار التحضيري للمكفوفين. 84٪، 93.2٪ من درجات المدارس الدولية، 60.2٪ من نتائج الاختبارات المهنية الإعدادية، و53٪ من نتائج امتحان الإعداد الرياضي.

كثير من الناس مهتمون حاليًا بنتائج الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة والتي لم تتوفر بعد وستظهر غدًا بعد الموافقة عليها اليوم، لكن وزارة التعليم ومحافظة القاهرة خصصت رابطًا مخصصًا للحصول على النتائج كما هو مذكور أعلاه.

نتيجة ثالثة إعدادي 2023

جدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم معرفة النتائج من خلال الخطوات السابقة التي تم الإعلان عنها، وهي أسهل طريقة تقدمها الوزارة لتسهيل الوقت والجهد على الطلاب لمعرفة النتيجة المقرر ظهورها في الوسط الأسبوع الثاني من الإجازة، ويذكر أنه يمكن لجميع الطلاب الاستفسار، ويمكنك بسهولة الإبلاغ عن النتائج من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات وهي: