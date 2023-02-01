ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة بالاسم فقط.. ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، حيث وافق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة الثانوية العامة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بنسبة نجاح 77.7٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة بالاسم فقط

بلغ عدد المتقدمين للامتحان في الفصل الأول من الشهادة الإعدادية 2023 طالبًا، 190334 طالبًا، منهم 185207 طالبًا، ونجاحهم 143.928 طالبًا.

كما وافق محافظ القاهرة على نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2٪ نتيجة الامتحانات الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 84٪ نتيجة نجاح المدارس الدولية. بنسبة 93.2٪، نتيجة الامتحانات المهنية الإعدادية بنسبة نجاح 60.2٪، ونتيجة الامتحانات الرياضية الإعدادية بنسبة نجاح 60.2٪ 53٪.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة بالاسم فقط

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages، ثم إتباع الخطوات.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023

وفي سياق متصل، نعرض لكم توزيع درجات المواد الدراسية للصف الثالث الاعدادي 2023، كما يلي:

مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مجموع الشهادة الإعدادية الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 والمجموع الكلي للعام 280 درجة والنجاح من 140 درجة والأقل من ذلك يكون راسب أو سيؤدي امتحانات الدور الثاني.