عاجل..اجتماع هام للفيدرالي الأمريكي اليوم.. ماهي التوقعات وكيف ستكون آثاره على الجنيه؟

يجتمع الفيدرالي الامريكي من جديد لتحديد اسعار الفائدة على الدولار، هو أول اجتماع له في العام 2023، بعدما بدأ رفعها في منذ مارس الماضي على عدة إجتماعات للسيطرة على التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفيدرالي يرفع الفائدة 0.25% اليوم:

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، ولكن من المحتمل أيضًا أن يشير ذلك إلى أنه سيظل يقظًا في حربه ضد التضخم حتى مع تقليل حجم الارتفاعات.

وستكون تلك الزيادة المرتقبة اليوم هي أصغر زيادة في نطاق معدل الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية منذ الارتفاع الأول للدورة في مارس الماضي.

ويصل اسعار الفائدة الأمريكية حاليا إلى 4%، بعدما قرر رفع اسعارها منذ مارس الماضي باعلي معدلات منذ 40 عاما لكافحة التضخم بعد خروجه عن المستهدفات البالغة 2%.

و رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سيكون الثامن منذ مارس الماضي. وسيضع معدل الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند 4.50٪ إلى 4.75٪.

ولكن يري محمد العريان الخبير الاقتصادي أن بعض المؤشرات الاقتصادية والسوقية تدعم رفع الفائدة 0.25% لكن ترجح تحليلاتي الأشمل للأوضاع الاقتصادية والمالية، قيام الفيدرالي برفع بمقدار 50 نقطة أساس، ويأتي ذلك أيضًا استنادًا إلى إدارة المخاطر والمصداقية والتباين المستمر بين تسعير السوق وتوجيهات السياسة التي يتبعها البنك المركزي مستقبلًا في 2023.

تأثير رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة على الجنيه:

ويري هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة بنحو 0.25% سيكون تأثيره ضئيل علي الاقتصاد المصري، وخاصة على الجنيه.

وتسبب رفع الفيدرالي الامريكي في الماضي سحب الاجانب استثمارتهم من ادوات الدين بقيمة 21 مليار جنيه ما سبب أزمة في نقص الدولار بالاسواق.

وادي ارتفاع الفائدة على الدولار لزيادة قوته عالميا حتي ان وصل مؤشر الدولار إلى اعلي مستوياته منذ 2000 عند 102 نقطة اما العملات الاخري، وهو ما اثر على تراجع وانخفاض عملات الاسواق الناشئة امامه من بينهم الجنيه الذي راجع إلى 30 جنيهل للدولار.

وتابع،" ابو الفتوح"، الفائدة على الجنيه المصري تصل إلى 20 % من خلال الاستثمار في ادوات الدين، وهي لا تزال اعلي من الدولار الذي تبلغ الفائدة عليه حتي بعد الرفع 4.75%، لذلك تأثير هذا الرفع ضعيف حتي ان المستثمرون الاجانب كان يعلمون بقيام الفيدرالي برفع الفائدة ولكن عادوا للاستثمار في ادوات الدين بالجنيه خلال الفرة الماضية نظرا للفائدة المرتفعة عليه.

واشار “ أبو الفتوح”، إلى ان اجتماع البنك المركزي المصري الذس سيكون الخميس القادم بعد إنتهاء اجتماع الفيدرالي، من المتوقع ان يرفع الفائدة 100 نقطة اساس بعدما رفعها 300 نقطة اساس وذالك للسيطرة على مستويات التضخم المحلية والتى من المتوقع ان تصل إلى 25% في الربع الأول من العام الجاري.