ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة اليوم، نتيجة الشهادة الاعدادية للجيزة هو ما يبحث عنه كثير من الاباء في محافظة الجيرة خلال الفترة الحالية خاصة بعد اعلان محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة بالاسم بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

من خلال البوابة الإلكترونية لنتائج السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس بعد الموافقة الرسمية من محافظ الجيزة.

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023 الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت أن نتيجة مدرسة الجيزة الإعدادية سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عملية التصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

وقالت المديرية إنه من المقرر أن يتولى اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة عملية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة الفصل الأول بمجرد إرسالها من قبل مديرية التربية والتعليم وبعد ذلك سيتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم المقعد.

صرح مسئولون بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه من المحتمل أن تتم المصادقة على نتيجة السنة التحضيرية الثالثة 2023 الفصل الأول بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، أي أن نتيجة السنة التحضيرية الثالثة ستتوفر المدرسة الإعدادية الثالثة بالجيزة خلال الأسبوع القادم وقبل نهاية إجازة الفصل الأول يوم الخميس الموافق 9 فبراير الحالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم

وكان عدد من المدارس قد حجب نتائج الفصل الدراسي الأول عن الطلاب لأن أولياء الأمور لم يدفعوا الرسوم الدراسية.

يمكن لطلاب السنة التحضيرية الثالثة 2023 الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة بالاسم ورقم المقعد عن طريق الدخول إلى موقع محافظة الجيزة بالضغط على هذا الرابط من هنا.