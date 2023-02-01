‘‘ برقم الجلوس ‘‘ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 الجيزة، يبحث طلاب المحافظة عنها، حيث أقر اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة منذ فترة وجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023 بنسبة نجاح 76.81٪.

ولكي تقدم بوابة الفجر الروابط الرسمية للنتائج نقدم لكم الرابط التالي للاستعلام عن رقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023 الجيزة، بالإضافة إلى تفاصيلها معدلات الموافقة والنجاح.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 الجيزة

قدمت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2022/2023 لجميع الطلاب، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة اليوم عبر الرابط الذي توفره المحافظة.

وفيما يلي نستعرض معكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 الجيزة برقم الجلوس، وخطوات الحصول عليها.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة هنــــــــــــــا .

. كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على عبارة عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة خلال لحظات.. شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول.

تستعد محافظة الجيزة لتقديم رابط مباشر للنتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أوضحت المحافظة في بيان لها أنه سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة لتسهيل الطلاب بمجرد الموافقة عليها رسميًا، لذلك يجب على الطلاب تابعوا البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة على مدار اليوم، وصفحة المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمشاهدة الرابط فور ظهوره.

بخصوص تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2022/2023 بمحافظة الجيزة، وافق اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة لتوه على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022/2023 للشهادة الإعدادية بنجاح. بنسبة 76.81٪ بحضور اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما أعلنت المحافظة ترتيب الإدارات التعليمية من حيث المجاميع المرتفعة للطلاب، وجاء الترتيب على النحو التالي:

الدقي الهرم جنوب الجيزة الوراق الشيخ زايد العمرانية الصف العجوزة أطفيخ شمال الجيزة 6 أكتوبر منشأة القناطر البدرشين العياط بولاق الدكرور الحوامدية كرداسة أوسيم أوب النمرس الواحات

وتابع البيان أن محافظ الجيزة اعتمد نتيجة القسم المهني بنسبة نجاح بلغت 95.16%، وبلغت نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 96.61%، وبلغت 100% للمكفوفين، كما قدم المحافظ التهنئة الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لطلاب النجاح والتوفيق في الفصل الدراسي الثاني.