ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تستعد محافظة الجيزة لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 76.81٪، بحضور أشرف. سلوما مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية برقم القومى من خلال المدرسة فور ظهورها أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة بالضغط هنا على هذا الرابط.

ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين )، الرابع عشر ( العياط )، الخامس عشر ( بولاق الدكرور )، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة )، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية). 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 تعليم الجيزة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية نتائج الامتحانات موقع نتيجة الشهادة الإعداديةنتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 القاهرة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 برقم الجلوس

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

مبرووووك النجاح.. استعلام نتيجة 3 تالتة اعدادي محافظة الجيزة 2023.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة الترم الأول