مبرووووك النجاح.. استعلام نتيجة 3 تالتة اعدادي محافظة الجيزة 2023.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الفصل الدراسي الأول 2023.. حيث أقر محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 76.81٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الأول 2023

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 76.81٪، بحضور أشرف سلوما مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة. محافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-

فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر )، الثالث عشر ( البدرشين )، الرابع عشر ( العياط )، الخامس عشر ( بولاق الدكرور )، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة )، الثامن عشر ( أوسيم )، التاسع عشر ( أبوالنمرس )، العشرون ( الواحات البحرية ).

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

ونظرا لتلقي استفسارات من السادة أولياء الأمور والمواطنين بشأن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وسوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير علي المواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

وعلى صعيد اخر.. اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٧٧.٧% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٣٣٤طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٢٠٧ طالب وطالبة ونجح ١٤٣٩٢٨ طالب وطالبة، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٣.٢%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٠.٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٣%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأوضح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.