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إنتاج وتصدير الشحنة رقم ٥٠٠ من مصنع إسالة الغاز في دمياط بمصر

الاقتصاد
مصنع إسالة الغاز
مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط

نجح مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط في انتاج وتصدير الشحنة رقم ٥٠٠ من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام ٢٠٠٥ والذي توقف عن العمل لفترة ٨ سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخري في فبراير عام ٢٠٢١.


وقد قام مصنع الإسالة بدمياط منذ اعاده تشغيله في عام ٢٠٢١ بتصدير ٢.٧ مليون طن غاز طبيعي مسال منها نحو ٤ مليون طن تم تصديرها في عام ٢٠٢٢،مما يعد اكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد ل٢٠ عاما تقريبا مما يجعله المصنع الأول في مصر  في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقه البحر المتوسط.
وقدتم تصدير نحو ٦٠٪؜ من إجمالي الشحنات من مصنع إساله دمياط إلى أوروبا.


ويتم تشغيل مصنع اسالة دمياط للغاز الطبيعى المسال، منذ عام ٢٠٢١ من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)  وشركة ايني. 


وتجدر الإشارة  إلى أن شركة ايني تعمل في مصر منذ عام ١٩٥٤ من خلال شركتها ايوك وتعد الشركة حاليا أكبر منتج في مصر بحصه انتاجيه من الهيدروكربونات تصل لنحو ٣٥٠ الف برميل مكافي يوميا. 


وقد قامت شركة إيني خلال عام ٢٠٢٢ بانتاج نحو ٦٠٪؜من إجمالي الغاز المنتج في مصر.
 

مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط اسالة الغاز مصنع إسالة الغاز الطبيعي غاز طبيعي مسال

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