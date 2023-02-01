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متاح الآن link نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الآن عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يهتم أولياء الأمور والطلاب بموعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، خاصة بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح 76.81٪، بحضور أشرف سلوما مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

أكدت مصادر بالجيزة، أن نتائج الشهادة الإعدادية لطلبة 2023 سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة مساء أو صباح الخميس.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ "بوابة الفجر"، إلى أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بالرقم الوطني من خلال المدرسة فور ظهورها أو من خلال البوابة الإلكترونية لـ محافظة الجيزة بالضغط هنا على هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بمحافظة الجيزة موعد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 تصادق الجيزة رسميًا على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023، فور اعتمادها رسميًا من محافظ الجيزة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة صفوف النقل بالجيزة 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي والصف الثاني من المرحلة الإعدادية وإتاحتها بمدارس المحافظة، موضحة أنه يمكن لأولياء الأمور التوجه إليها المدرسة على الفور، والاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي 2023.

 

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