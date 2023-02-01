‘‘ البوابة الالكترونية ‘‘ ظهرت الآن مبروووك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2023

ترقب كبير لكل من الطلاب وأولياء الأمور لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، واقترب موعد تلقيهم نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، وكثير منهم ينتظرون بفارغ الصبر الموعد المحدد للإعلان، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج قريبًا، والذي يمثل الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي. 2022-2023 فترة مهمة لتعليم طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وسيتم الكشف نتائج عملهم الدؤوب قريبًا ولا شك أن الأهالي في المحافظة يشعرون بمزيج من المشاعر الآن، بعد أن شهدوا جهود أبنائهم طوال الفصل الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

أصدرت مديرية التربية والتعليم توجيهات لرؤساء مراقبة امتحانات الفصل الدراسي الأول، أكدت خلالها هذه التعليمات على أهمية نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح أوراق الإجابة للطلاب في جميع المواد، أثناء تقديم هذه التعليمات، وتشدد مديرية التعليم على الحاجة إلى مقيّمي الدرجات للتأكد من أن أداء الطلاب ينعكس أثناء الاختبارات، وهذا تغيير مرحب به للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حدٍ سواء لأنه سيضمن أن يتم تقييم الطلاب بشكل عادل بالنسبة لأدائهم التحضيري للاختبار وسيسمح بإجراء المزيد التقييم الشامل للمعايير التعليمية للمتعلم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

أقيمت امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى جميع أقسام محافظة الجيزة في الفترة من 21 يناير إلى 26 يناير 2023. وتقدم 205.491 طالب وطالبة لامتحانات الجيزة الإعدادية في 688 لجنة بمختلف أقسام المحافظة تم إجراء الامتحانات في لجان فرعية وتم تقليل عدد الطلاب المشاركين لضمان الدقة والإنصاف تعتبر امتحانات الشهادة التحضيرية جزءًا مهمًا من نظام التعليم ومستقبل الطلاب، والتي تحدد بعد ذلك مسار الطالب ومستقبله في تعليمهم الرحلات وذلك للتأكد من دقة ونزاهة الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

نوضح لكم الخطوات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للاستهلام عن نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة والتي ستكون كالتالي: