مشاهدة مسلسل وبينا معاد الحلقة 24.. تفاصيل مثيرة بين البنات والأب

ملخص مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 التي تتضمن العديد من الأحداث المفاجئة بين عائلة نادية وشيرين رضا وأولاد حسن وهو الفنان صبري فواز.

مسلسل وبينا معاد الحلقة 24

وشهدت ملخص المسلسل، مشاهدة مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 شاهد، التي عرضت أمس الثلاثاء، تدخل نادية في المشكلة، حتى اعترف علي الفنان يوسف الكدواني بالندم على خير والده.

ملخص المسلسل، وبينا معاد الحلقة 24، تظهر خلالها الفنانة شيرين رضا في دور الزوجة الثانية للفنان صبري فواز، بعد وفاة زوجته الأولى وسنوات عديدة من تربيته. أطفاله.

موعد عرض مسلسل وبينا معاد الحلقة 24

موعد عرض مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 تعرض غدًا الأربعاء الموافق 1 فبراير من عام 2023، إذ تكون أحداث مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 هي أولى حلقات العمل التي تعرض في شهر فبراير، كما أن موعد عرض مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 يكون في تمام الساعة السابعة مساءًا، والساعة الخامسة مساءًا والساعة العاشرة مساءًا.

قنوات عرض مسلسل وبينا معاد الحلقة 24

قنوات عرض مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 عبر قناة دي ام سي- dmc وقناة دي ام سي دراما - dmc دراما إذ تعرض أحداث مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 وإعادة مسلسل وبينا معاد الحلقة 24 على قناة dmc دراما - دي ام سي دراما.

يستعرض مسلسل "مسلسل وبينا معاد"، دراما اجتماعية وكوميدية، تفاصيل الحياة ومشاكلها، وأزمات تربية الأبناء في الطبقة الوسطى، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسات والمشاكل اليومية التي يمكن مواجهتها. حلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن “صبري فواز” الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أطفال “علي وطاهر ومراد ومصطفى” نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية “شيرين رضا” التي طلقها الزوج وتركها أربع بنات "أروى وهند وليلى ونيللي" الذين نشأوا على القمع والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج عن سيطرة الأم ليعيشوا حياتهم الطبيعية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

أبطال "وبينا ميعاد"

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.