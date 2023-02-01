ظهرت الآن.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن عدد الطلاب الراسبين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة.

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن إجمالي عدد الطلاب الراسبين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة بلغ 41279 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة القاهرة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة بلغ عدد الطلاب الناجحين فيها 143.928 طالب وطالبة من أصل 185207 طالب وطالبة حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023.

أشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أنه بناءً على إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة فإن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة هي 77.7٪.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

وبحسب البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فقد أصبح بالإمكان الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة بالضغط هنا.

بإدخال نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، محافظة القاهرة، www.cairo.gov.eg، يمكن للطالب الحصول على تفاصيل درجاته في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، محافظة القاهرة، عن طريق إدخال رقم المقعد بشكل صحيح.



وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة يمكن للطالب معرفة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة مع الدرجات التفصيلية في كل مادة مع ذكر المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب، ومدى وجود المواد الفاشلة.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

جدير بالذكر أنه قد شملت احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة التفاصيل التالية: