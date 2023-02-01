استخرج الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الموافقة على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس، من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح 77.7٪، وتفعيل موقع بوابة التعليم الأساسي لنتائج امتحانات 2023 برقم الجلوس.

نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 77.7٪.

وأوضح أن إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة كانت كالتالي:

بلغت نسبة النجاح لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب الصم وضعاف السمع 97.2٪.

نسبة النجاح في نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للمكفوفين 84٪.

بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلبة المدارس الدولية 93.2٪.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة المهنية الإعدادية 60.2٪.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الرياضية التحضيرية 53٪.

رابط بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2023

وفي السياق ذاته أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج امتحانات 2023 لتسهيل استعلام الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول بمحافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس ويمكن مشاهدته باتباع الخطوات التالية: -

ولا: تسجيل الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي من هنا.

ثانيًا: تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

ثالثًا: يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي.

إعدادية: نتيجة الصف الأول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

رابعًا: اختيار العام الدراسي 2022 /2023.

خامسًا: اختيار الفصل الدراسي الأول.