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مصر ونيجيريا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الاقتصاد
بوابة الفجر

على هامش استضافة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بهدف تبادل الخبرات والآراء وتعزيز التعاون الفعال بين أجهزة المنافسة في إفريقيا.


وقع كل من الدكتور  محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة، و بابتوندي ايروكيرا – المدير التنفيذي للمفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


أُقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، وذلك بحضور  السفير  ناورا آبا ريمي، سفير دولة نيجيريا لدى القاهرة.


تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل: الدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون المنافسة، والتطورات الرئيسية في الآونة الأخيرة في مجال سياسة المنافسة وإنفاذها أو سن التشريعات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ودورات تدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان.


خلال كلمته، رحب الدكتور  محمود ممتاز بالحاضرين، مشيدًا بالتعاون المثمر والوثيق مع المفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، حيث يأتي توقيع مذكرة التفاهم كأحد مخرجات هذا التعاون التي تم على مدار الفترة الماضية وكان له أثرًا إيجابيًّا سواء على مستوى مناقشة القضايا والسياسات المشتركة المتعلقة بحماية المنافسة بين الجانبين أو المساهمة في تعظيم التعاون والتكامل بين دول القارة الأفريقية أجمع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود خاصة إذا كانت تمس اقتصاد البلدين.


من جانبه؛ قال  بابتوندي ايروكيرا، إن اليوم سيكون يومًا تاريخيًا لسنوات قادمة فيما يتعلق بمسار وشكل التعاون بين مصر ونيجيريا في مجال إنفاذ سياسات المنافسة، وسينظر المتخصصين لما فعلناه كمثال ونموذج لما سيصبح عليه التعاون في أنحاء إفريقيا، خاصة وأن هذا التوقيع يأتي على هامش اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بدول القارة، حيث نضع اليوم نموذجًا للتعاون والتكامل بطريقة فعالة.
 

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