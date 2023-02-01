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القنوات المفتوحة مجانا الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

القنوات التي تبث مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات التي تبث مباريات كأس العالم للأندية 2023 تحتل المرتبة الأولى في الاهتمام على مدار الساعة. القنوات التي تبث مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية ومشاهدة مباراتها هي أكثر ما يهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والباحثين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه هي المرة الثامنة التي يشارك فيها النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية. كأس 2023، وبذلك تحتل المرتبة الثانية في عدد المشاركات في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي الذي شارك 10 مرات.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي في مونديال الأندية 2023 وترددها، والقنوات التي تبث كأس العالم للأندية 2023، إضافة إلى الموعد الرسمي لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، على النايل سات والعرب السات:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

1- قناة TNT المغربية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في المغرب:

-القمر الصناعي: عرب سات.

-التردد:12383.

-الاستقطاب: رأسي.

-معدل الترميز: 27500.

-معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

-القمر الصناعي: نايل سات.

-التردد: 11157- 11476.

-معامل الاستقطاب: عمودي.

-معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا: 3/4.

2- قنوات SSC الرياضية السعودية:

SSC1 HD 12380- أفقي 27500 3/4

3- تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: عمودي.

4- تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على عربسات:

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

- تردد: 12418.

5- تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023

- تردد القناة: 12284.

- القمر الصناعي: النايل سات

- معدل الترميز: 27500.

مباريات كاس العالم للأندية
تحديد مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023، وموعد مباراة الأهلي ضد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، 2023، والتي ستجرى على أرض طنجة المغربية هي الشغل الشاغل لمحبي الرياضة ومحبي كرة القدم والنادي الأهلي.

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