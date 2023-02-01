اعرف ونزل القنوات المجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة، حيث يتطلع جماهير نادي القرن إلى مباراة الأهلي وأوكلاند ويريدون حقا مشاهدة مبارياتهم. النادي المفضل الذي وعدهم بأداء مشرف في المحافل الدولية. ترقبوا كل التفاصيل حول مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند.

تفاصيل مباراة الأهلي وأوكلاند

الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المرحلة الافتتاحية لكأس العالم للأندية FIFA حيث تقام مباريات المنافسة في الملاعب المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

مشاهدة مباراة الأهلي ونيوزيلندا أوكلاند في كأس العالم للأندية ستكون متاحة على القنوات الرياضية السعودية، بالإضافة إلى قناة المغرب الرياضية، على البث الأرضي وعلى الهواء داخل حدود المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم للأندية 2023.

بطولة كأس العالم للأندية في طنجة بالمغرب، حيث تأتي مباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونيوزيلندا أوكلاند سيتي، حيث يشارك النادي الأهلي في البطولة كوصيف لبطولة دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي الذي تستضيف البطولة هذا العام، بينما يشارك أوكلاند سيتي كلوب كبطل أوقيانوسيا.





الأهلي ضد أوكلاند سيتي هي المباراة الافتتاحية لهذه المسابقة التي طال انتظارها، والتي تضم أندية تمثل قارات العالم: ريال مدريد _ الهلال السعودي _ سياتل سوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف – فلامينغو البرازيلي – الوداد الرياضي المغربي، إضافة لطرفي هذه المباراه نادى الأهلي المصري ونظيره أوكلاند.

النتيجة المتوقعة قبل مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يقترب أبناء المدرب السويسري مارسيل كوهلر من هذه المباراة لتحقيق الفوز، لإرضاء جماهيرهم المحببة الذين يرغبون في إظهار مستوى جيد والصدارة في مباراة صعبة ضد فريق صعب، رغم ذلك فإن الترشيحات تصب في مصلحة أبطال إفريقيا للفوز بهذه المباراة.

مشاهدة كأس العالم للأندية 2023 عبر تطبيق شاهد

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يمكن مشارهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى:



1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500



5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500



6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000



7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900



8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500



9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000