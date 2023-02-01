شاهد يلا شوت الآن دون تقطيع.. بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

ويلعب الأهلي أمام أوكلاند سيتي اليوم في مونديال الأندية 2022 المقرر إقامته في المغرب ابتداء من اليوم وحتى 11 فبراير، ومباراة الأهلي اليوم هي ثامن مشاركة في تاريخ النادي الأهلي في. كأس العالم للأندية.

اقتصرت حقوق بث مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية على قناة SSC السعودية، والقناة الرياضية المغربية، لذا زاد البحث عن رابط بث مباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم، و"الفجر الرياضي" يراقب، دون انقطاع، البث المباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم، لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم

أعلنت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية عن بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم، وكذلك مباريات كأس العالم للأندية للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث تكون قناة ssc sports 1 المشفرة من بين القنوات التي بث مباراة الاهلي اليوم ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

حصل التليفزيون المغربي على حق بث كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المغرب، على أن تُذاع مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم على قناة تي إن آر الرياضية المغربية.

موعد مباراة الأهلي في مونديال الأندية 2023

يستضيف المغرب بطولة كأس العالم للأندية 2023، ابتداء من اليوم الأول من فبراير وحتى 11 من نفس الشهر، والتي يشارك فيها نادي الأهلي المصري. بتوقيت القاهرة.

وتبدأ مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة 11 بتوقيت عمان والإمارات، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، تونس والجزائر.

تردد قناة SSC لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم في كاس العالم للاندية

نرصد لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2023 عبر نايل سات وعرب سات لمشاهدة مباراة الأهلي واوكلاند ستي اليوم في كأس العالم للأندية 2023.

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المغربية الناقلة لكأس العالم للانديه

وتقدم القناة المغربية الرياضية مباراة الاهلي واوكلاند سيتي اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للاندية 2023.

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023

تُذاع مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية على قنوات SSC السعودية من خلال الترددات التالية:

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية

يلعب الاهلي اليوم ضد اوكلاند سيتي في في كأس العالم للاندية 2023، وكان قد وصل لاعبي الاهلي مساء السبت في المغرب لبدء التجهيز لمباراة الأهلي في كاس العالم اليوم.

تشكيل الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمود متولي- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- آليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف- كهربا- أحمد عبدالقادر.