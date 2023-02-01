على نايل سات NAIL SAT.. تردد القنوات الناقلة لمباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على الهواء مباشرة. تقام اليوم مباراة الأهلي وأوكلاند في كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب، حيث سيواجه المارد الأحمر أوكلاند سيتي الذي كان النادي الأكثر مشاركة في البطولة بـ 10 مشاركات في النسختين السابقة. - جاء الأهلي في المركز الثاني بسبع مشاركات. تعرف أدناه على موعد المباراة والقنوات. الناقل للبث المباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في الجولة الأولى من مونديال الأندية 2023.

ويواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، على ملعب طنجة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يلتقي الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، على ملعب طنجة بالمغرب، في إطار الجولة الأولى لكأس العالم للأندية 2023، والمباراة. ستقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ها هي بطاقة مباراة الأهلي. مقابل أوكلاند سيتي بنيوزيلندا وتوقيتها في الدول العربية:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإعلان عن نقلها لمباريات مونديال الأندية، إضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.

وأعلنت في وقت سابق، قناة الرياضية المغربية، عن نقلها للبطولة عبر البث الأرضي، بصفتها التلفزيون الرسمي للبلد المُضيف.

تردد قناة SSC على نايل وعرب سات

تنقل قنوات SSC مباريات البطولة على نايل سات بتقنية HD، من خلال التردد 12523، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4\3.

وعلى عرب سات، التردد 12418، باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5.

تردد القناة المغربية

نشرت الصحف المغربية، ترددات القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية، وجاءت كالتالي: تردد القناة 12683، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب عمودي

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11157، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

وتستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 حتى 11 فبراير.