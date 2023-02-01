مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023.. بث مباشر

سيبدأ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية FIFA، والتي ستنطلق في المغرب، بمواجهة مثيرة مع منتخب نيوزيلندا أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة في تمام الساعة التاسعة صباحًا. مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

كثر البحث على القنوات التي تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 FIFA في محركات البحث، حيث أننا على بعد ساعات قليلة من بدء المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023 بين النادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

تنطلق مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 على ملعب "طنجة" بالدول المغربية المستضيفة للمسابقة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

حكم المباراة يطلق صافرته الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي للمرة الثانية في كأس العالم للأندية، حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز بلقائه الأول في اليابان عام 2006.

كأس العالم للأندية 2023 الفرق المشاركة

1. النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023.

2. نادي الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2023.

3. نادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2023.

4. نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في كأس العالم للأندية 2023.

5. نادي سياتل ساوندرز الامريكي في كأس العالم للأندية 2023.

6. نادي ريال مدريد الاسباني في كأس العالم للأندية 2023.

7. نادي فلامينجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023

يقدم "كورة بلس" في السطور التالية القنوات الناقلة لـمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنقل مباريات كأس العالم للأندية، خاصة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي على قناة "الرياضية المغربية الأرضية"، وقناة" SSC" االسعودية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلى في كأس العالم للأندية:

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

بث المباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي عبر مركز المباريات، عبر الرابط التالي: "بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة أعلى المشاركات في كأس العالم للأندية FIFA، بـ7 مشاركات، خلف النيوزيلندي أوكلاند سيتي الذي شارك في البطولة 10 مرات.

أفضل إنجاز للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية هو المركز الثالث له في ثلاث نسخ (2006 و2020 و2021).

الأهلي هو الفريق صاحب أكبر عدد من المباريات في كأس العالم للأندية بعدد 18 مباراة.