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"شاهد مجانا" القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للاندية عبر القمر الصناعي نايل سات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA رسميًا اليوم الأربعاء 1 فبراير في مدينة طنجة المغربية بمباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونيوزيلندا أوكلاند سيتي.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة كوصيف لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي الذي يستضيف البطولة هذا العام فيما يشارك أوكلاند سيتي بطلا لأوقيانوسيا.

ينتظر مشجعو كرة القدم المصرية مباراة الأهلي في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية ضد أوكلاند سيتي، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب طنجة الكبير بالمغرب.

وستصدر صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت طنجة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2023، لبثها على أرض الواقع، كما حصلت قناة SSC السعودية على حقوق بث المسابقة.

 تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وتنقل 9 قنوات البث المباشر لمباريات كأس العالم للأندية، والتي تشارك فيها 3 فرق عربية هي الهلال السعودي والوداد المغربي والأهلي المصري.

1- أبرز هذه القنوات، قناة ssc السعودية، على تردد 12418، معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الاستقطاب: أفقي، لكنها ستنقل على الباقة المشفرة للقناة.

2 - المغربيه 2 الأرضية

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023 على النايل سات تردد 11157 وتردد 11476 عمودي معدل الترميز 27500.

4 - قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

5 - قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

7 - قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 - قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000 

 

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