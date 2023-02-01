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القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر اليوم 1-2-2023

منوعات
بوابة الفجر

يواجه النادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، في افتتاح كأس العالم للأندية FIFA، في الجولة الأولى من البطولة، على ملعب طنجة بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، في كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء 1 فبراير، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بملعب طنجة بالمغرب في تمام التاسعة مساء.

وستنقل المباراة على قنوات SSC الرياضية السعودية والقناة الرياضية المغربية، وهذه القنوات مجانية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي 

تردد قناة المغربية الرياضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاندسيتي

Australia    SBS On Demand
Czech Republic    Nova Sport 4
القمر الصناعي    التردد    استقطاب
الهوت بيرد    12130    أفقي
الهوت بيرد    11823    أفقي
الهوت بيرد    12169    أفقي
الهوت بيرد    11804    أفقي
Portugal    Sport TV4
Hispasat 1B/1C/1D    30 غربا    12130
Hispasat 1B/1C/1D    30 غربا    12246

Slovakia    Nova Sport 4
القمر الصناعي    التردد    استقطاب
الهوت بيرد    12130    أفقي
الهوت بيرد    11823    أفقي
الهوت بيرد    12169    أفقي
الهوت بيرد    11804    أفقي
United States  -  Fox Sports 2
تردد قناة فوكس 
12284- النايل سات - معدل الترميز: 27500

حكام مباراة الأهلي وأكلاند سيتي 

حكم الساحة: نينج ما (الصين).
مساعد الحكم الأول: فيه زو (الصين).
مساعد الحكم الثاني: تشينج زانج (الصين).
الحكم الرابع: استفيان كوفاكس (رومانيا)
حكم الفيديو الـVAR: خوان مارتينيز (إسبانيا).
الحكم المساعد لتقنية الفار: مينج فو (الصين).
أوفسايد فار: نيكولاس تاران (أورجواي)
مساعد فار: فيرناندو جيريرو (المكسيك).

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي

حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.
لاعب الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي “أفشة
خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم" كهربا".
 

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