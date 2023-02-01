القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر اليوم 1-2-2023

يواجه النادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، في افتتاح كأس العالم للأندية FIFA، في الجولة الأولى من البطولة، على ملعب طنجة بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، في كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء 1 فبراير، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بملعب طنجة بالمغرب في تمام التاسعة مساء.

وستنقل المباراة على قنوات SSC الرياضية السعودية والقناة الرياضية المغربية، وهذه القنوات مجانية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

تردد قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاندسيتي

Australia SBS On Demand

Czech Republic Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

Portugal Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246

Slovakia Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

United States - Fox Sports 2

تردد قناة فوكس

12284- النايل سات - معدل الترميز: 27500

حكام مباراة الأهلي وأكلاند سيتي

حكم الساحة: نينج ما (الصين).

مساعد الحكم الأول: فيه زو (الصين).

مساعد الحكم الثاني: تشينج زانج (الصين).

الحكم الرابع: استفيان كوفاكس (رومانيا)

حكم الفيديو الـVAR: خوان مارتينيز (إسبانيا).

الحكم المساعد لتقنية الفار: مينج فو (الصين).

أوفسايد فار: نيكولاس تاران (أورجواي)

مساعد فار: فيرناندو جيريرو (المكسيك).

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

لاعب الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي “أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم" كهربا".

