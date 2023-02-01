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مشاهدة الآن.. يلا شوت مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 (بث مباشر)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مشواره في كأس العالم للأندية FIFA في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا في أوقيانوسيا، على أرض الملعب "ابن بطوطة" بمدينة "طنجة" ضمن الجولة التمهيدية للبطولة التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

ونستعرض في التقرير التالى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وأوكلاند سيتى.. 
 

1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودى. 

2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.

التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500. 

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

 

3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 

4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500

5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500

6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000

7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000

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