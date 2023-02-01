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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ومونبلييه

في الجولة الحادية والعشرين من موسم 2022-2023 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، سيزور فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مونبلييه الليلة، الأربعاء في تمام الساعة العاشرة.

فتح Stade de la Musson الباب أمام مباراة قوية ستجمع باريس سان جيرمان مع منافسيهم مونبلييه.
سيحاول باريس سان جيرمان، الذي يسعى إلى المصالحة مع الجماهير وإنهاء أخطاءه الأخيرة في الدوري على حساب فريق مونبلييه العنيد، الاستفادة من تراجع العمالقة الباريسيين والخروج في المقدمة.

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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot سيواجه باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، مونبلييه في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot مواعيد مباراتي باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot تقام مباراة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومونبلييه في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي.. كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان yalla shoot تبث beIN Sports HD 2 مباراة دوري الدرجة الأولى بين باريس سان جيرمان ومونبلييه

التشكيلة المتوقعة لمباراة باريس سان جيرمان مونبلييه في الدوري الفرنسي

وقد أستقر  مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام ورين وهو كالتالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
خط الدفاع أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش.
خط الوسط: فيراتي، باريديس، جايا.
وفي الهجوم: نيمار – كيليان مبابي.

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