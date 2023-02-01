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لأول مرة.. السعودية تفوز باستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027

السعودية
بوابة الفجر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2027 للمرة الأولى.

ومن جانبه، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمة له: “لقد حان الوقت لبدء حقبة جديدة، وسيكون شرفًا لنا في السعودية استضافة بطولة نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2027، نحن في غاية السعادة، نرحب بكل آسيا في السعودية، ونحن نتقدم بخطوات كبيرة جدا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “نعدكم بأن تكون بطولة كأس أمم آسيا 2027 في مستوى أكبر من كل النواحي”.

ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية الـ33 في الاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة.

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