ads

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر قناة مجانية 01-02-2023 كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث الكثيرون اليوم الأربعاء عن موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، ووقت المباراة، والقنوات التي بثتها، وكافة تفاصيل هذه المباراة الهامة والمتوقعة.

يقطع الأهلي، مساء الأربعاء، الشريط الخاص بمباريات كأس العالم للأندية 2023 بنسخته الحالية في المغرب، والتي ستشهد مشاركة مجموعة من أقوى الأندية في العالم.

يرتدي المشارك الحالي الرقم 8 لنادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي.

واحتضن الأهلي المجد في مونديال الأندية خلال آخر مباراتين له بالبطولة، بعدما احتل المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في قطر ثم الإمارات.

في السطور التالية سنتعرف على كل ما يتعلق بمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، من حيث موعد المباراة، وقنوات الإرسال، والتشكيل المتوقع، والملعب الذي ستكون فيه مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.، وجميع تفاصيل هذه المباراة القادمة. المواجهة في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في تمام الساعة التاسعة مساءً، الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة، الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتقام مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على أرض ملعب طنجة الدولي بسعة 45 ألف متفرج.

القنوات تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح المونديال

تُذاع مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على قناة بي إن سبورتس القطرية، المذيع الحصري لمباريات كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يستعرض الفجر الرياضي تردد قناة بي إن سبورت، إضافة إلى عدد قليل من القنوات الأخرى التي بثت مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وأوكلاند سيتي" ((اضغط هنا)) 
 

تردد قنوات Bein Sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غربا.

قناة Bein Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غربا.

قناة Bein Sports

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12379.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرقا.

قناة ssc الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة تي ان تي الرياضية المغربية

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12383.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة فوكس سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة فوكس سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الأهلي أهداف مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي الدوري السعودي بث مباشرأوكلاند سيتي أوكلاند سيتي السعودي ريال مدريد ريال مدريد أمام أوكلاند سيتي ريال مدريد السعودي ريال مدريد ضد أوكلاند سيتي ريال مدريد ضد أوكلاند سيتي مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وأوكلاند سيتي ريال مدريد وأوكلاند سيتي بث مباشر ريال مدريد وأوكلاند سيتي مباشر بث مباشر بث مباشرالأهلي اليوم بث مباشرالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي تشكيلالأهلي أمام أوكلاند سيتي ماتشالأهلي وأوكلاند سيتي مباراةالأهلي أمام أوكلاند سيتي مباراةالأهلي اليوم بث مباشر مباراةالأهلي اليوم مباشر مباراةالأهلي اليوم مباشرة مباراةالأهلي اليوم مباشرة الان مباراةالأهلي بث مباشر مباراةالأهلي ضد أوكلاند سيتي مباراةالأهلي مباشر مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مشاهدةالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مشاهدة مباراةالأهلي الان مشاهدة مباراةالأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراةالأهلي بث مباشر مشاهدة مباراةالأهلي مباشر الان مشاهدة مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي مشاهدة مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مواجهاتالأهلي وأوكلاند سيتي موعد مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة غدًا الخميس

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

‘‘ البوابة الالكترونية ‘‘ ظهرت الآن مبروووك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2023

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

مبرووووك النجاح.. استعلام نتيجة 3 تالتة اعدادي محافظة الجيزة 2023.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة الترم الأول