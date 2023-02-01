مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر قناة مجانية 01-02-2023 كأس العالم للأندية

يبحث الكثيرون اليوم الأربعاء عن موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، ووقت المباراة، والقنوات التي بثتها، وكافة تفاصيل هذه المباراة الهامة والمتوقعة.

يقطع الأهلي، مساء الأربعاء، الشريط الخاص بمباريات كأس العالم للأندية 2023 بنسخته الحالية في المغرب، والتي ستشهد مشاركة مجموعة من أقوى الأندية في العالم.

يرتدي المشارك الحالي الرقم 8 لنادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي.

واحتضن الأهلي المجد في مونديال الأندية خلال آخر مباراتين له بالبطولة، بعدما احتل المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في قطر ثم الإمارات.

في السطور التالية سنتعرف على كل ما يتعلق بمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، من حيث موعد المباراة، وقنوات الإرسال، والتشكيل المتوقع، والملعب الذي ستكون فيه مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.، وجميع تفاصيل هذه المباراة القادمة. المواجهة في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في تمام الساعة التاسعة مساءً، الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة، الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتقام مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على أرض ملعب طنجة الدولي بسعة 45 ألف متفرج.

القنوات تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح المونديال

تُذاع مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على قناة بي إن سبورتس القطرية، المذيع الحصري لمباريات كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يستعرض الفجر الرياضي تردد قناة بي إن سبورت، إضافة إلى عدد قليل من القنوات الأخرى التي بثت مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

تردد قنوات Bein Sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غربا.

قناة Bein Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غربا.

قناة Bein Sports

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12379.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرقا.

قناة ssc الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة تي ان تي الرياضية المغربية

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12383.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة فوكس سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

قناة فوكس سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4